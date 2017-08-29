В Башкирии пожарные из горящего дома эвакуировали 85 человек

Когда пожарные приехали, то увидели, что происходит открытое горение в квартире на пятом этаже. Появилась угроза распространения пожара на соседние квартиры.

Из зоны задымления огнеборцы эвакуировали 85 человек: с помощью автоподъемника коленчатого пожарного спасено 25 человек, по лестничным маршам — 60.

«На месте работали силы и средства БТП РСЧС в количестве шести единиц техники и 21 человек личного состава, в том числе от МЧС — три единицы техники и 12 спасателей», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ.