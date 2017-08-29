Главврач районной больницы Воронежской области попал под следствие за взятку

По предварительным данным, главврач незаконно предоставлял помещения больницы своей знакомой для предпринимательской деятельности. За это врач получал от нее денежное вознаграждение разными суммами. Всего за период с сентября 2016 года по июль 2017 года врач получил не менее 300 тыс. рублей.