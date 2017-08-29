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12:55 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Главврач районной больницы Воронежской области попал под следствие за взятку

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главного врача районной больницы Воронежской области, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону во вторник, 29 августа. Медработника заподозрили в получении взяток.

Источник: РИА "Новости"

По предварительным данным, главврач незаконно предоставлял помещения больницы своей знакомой для предпринимательской деятельности. За это врач получал от нее денежное вознаграждение разными суммами. Всего за период с сентября 2016 года по июль 2017 года врач получил не менее 300 тыс. рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, речь идет о главвраче больницы Эртильского района. Санкция ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) предусматривает максимальное наказание от 7 до 12 лет лишения свободы.

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