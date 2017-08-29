22-летний житель Самарской области обманул столичный банк на 15 миллионов рублей
Подозреваемого задержали на юге Москвы.
Подозреваемого задержали на юге Москвы.
Житель Самарской области стал подозреваемым по делу о краже 15 миллионов рублей. Молодому человеку 22 года. Его задержали на юге Москвы. В ОМВД России по Нагорному району обратился потерпевший, сообщивший о краже денег с его банковского счета.
По предварительным данным, злоумышленник обратился в отделение одного из столичных банков, где по поддельным документам путем перевода похитил денежные средства заявителя.
Уголовное дело заведено по статье «кража». Самарец находится под подпиской о невыезде, пишет ТРК «Терра».