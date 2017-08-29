Автомобиль молдаванина взорвался в Румынии

«Из первой информации, полученной от дорожных инспекторов, которые прибыли на место инцидента, известно, что молдавский гражданин ехал по маршруту Васлуй — Бухарест на автомобиле с двигателем на газе. В какой-то момент его срезал другой автомобиль, который столкнулся с автомобилем, управляемым гражданином Республики Молдова, а после удара газовый баллон взорвался. Оба водителя были ранены, и их отвезли в больницу скорой помощи Васлуй. Полиция продолжает расследование, чтобы точно определить обстоятельства, в которых произошла авария», — уточнила Сильвия Манта.