Автомобиль молдаванина взорвался в Румынии
Автомобиль сгорел полностью, а два человека, один их которых является гражданином Молдовы, были травмированы и доставлены в больницу.
Автомобиль сгорел полностью, а два человека, один их которых является гражданином Молдовы, были травмированы и доставлены в больницу.
По словам
«Из первой информации, полученной от дорожных инспекторов, которые прибыли на место инцидента, известно, что молдавский гражданин ехал по маршруту Васлуй — Бухарест на автомобиле с двигателем на газе. В
Представители Инспектората по чрезвычайным ситуациям потушили огонь, но автомобиль полностью разрушен.
На место аварии прибыл и префект уезда Васлуй Эдуард Попика.