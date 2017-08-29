В Петербурге похитили предпринимателя из Мурманска

В полицию Петербурга пришел мужчина с заявлением, что его похитили. Один из преступников — его знакомый, другой — подельник знакомого.

По словам заявителя, в заключении он пробыл почти пять дней. Днем 24 августа предприниматель из Мурманска встретился со своим знакомым, которого сопровождал неизвестный мужчина, у дома номер четыре по улице Коллонтай в Петербурге. Поговорили, сели в машину. Но поехали не туда, куда договорились, а в противоположную сторону, и доехали до деревни Юкки Всеволожского района.

Там бизнесмена заперли в частном доме и требовали вернуть долг в размере 890 тысяч рублей, пишет ФБА «Экономика сегодня». И только вечером 28 августа его отпустили.

Предприниматель рассказал, что похитители привезли его к метро «Черная речка» и скрылись в неивестном направлении.