Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: украинские туристки в Крыму удивили британского журналиста
Интимную гигиену признали травмоопасной
Глава МИД Германии: Меркель совершила серьезную ошибку
Слухи о внебрачном сыне Жириновского оказались правдой
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
"Смотреть противно": пользователи о снятом Королёвой клипе
Сенатор об ответе РФ на присутствие США на Украине
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Сенатор поведал о ответе РФ на военное присутствие США на Украине
Ани Лорак показала фигуру в бикини Armani
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
12Последствия урагана «Харви» в Техасе
13Умерла Вера Глаголева
11:55 (мск), источник: СуперОмск

На бывшее руководство «Мираф-банка» завели уголовное дело о мошенничестве

Агентство страхования вкладов опубликовало отчёт о ходе конкурсного производства в «Мираф-банке».

Наиболее интересен из него раздел, повествующий о судьбе нескольких топ-менеджеров. По мнению Центробанка, он причастен к ряду финансовых махинаций, которые довели легендарный омский банк до банкротства.

18 марта 2016 года ЦБ направил в Следственный комитет заявление по поводу фальсификации отчётности «Мирафа», 24 ноября ГСУ СК России завел на зампреда уголовное дело по статье 172.1 УКРФ «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации».

В июне того же года ЦБ снова обратился в полицию и СК, попросив привлечь виновных по статьям «Мошенничество», «Присвоение или растрата», «Злоупотребление полномочиями», «Неправомерные действия при банкротстве», «Мошенничество в сфере страхования» и «Преднамеренное банкротство».

Регулятор полагает, что ликвидное имущество «Мирафа» заменяли на неликвидное, требования отдельных кредиторов удовлетворяли вне очереди, а также из фонда обязательного страхования вкладов расхищались средства. После длительной переписки материал проверки отправили в омское УМВД.

В ноябре 2016 года в московскую полицию поступило еще одно заявление из ЦБ по факту выдачи фиктивного кредита юридическому лицу, за которым скрывалось банальное расхищение средств. В итоге 6 мая 2017 года бывшему председателю совета директоров Банка и его соучастнику правоохранители предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Фамилии фигурантов не уточняются.

«Банк признан потерпевшим по делу. Срок предварительного следствия по делу продлен до 2 сентября 2017 г», — сообщили в АСВ.

«Мираф-банк» был открыт в 1993 году, его контролировал канадский бизнесмен омского происхождения Леонид Пеккер. Центробанк отозвал лицензию в январе 2016 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Госдуму внесли законопроект о переносе начала учебного года
Путин проведет урок целеполагания
СМИ: генерал, чье имя фигурирует в деле Улюкаева, уходит из ФСБ
Шарапова победила вторую «ракетку» мира на старте US Open
Генпрокуратура указала Росгидромету на неточные прогнозы погоды
Forbes составил список богатейших женщин России
«Тверской стрелок» отказался давать показания в суде
Спорт
Шарапова расплакалась на корте под овации трибун на US Open Мария в понедельник одержала победу над Халеп в стартовом для себя матче турнира
Авто
Как выглядит Ferrari, которую на 40 лет забыли в гараже (фото) Уникальный автомобиль, выпущенный полвека назад ограниченным тиражом, пустят с молотка за за 2 000 000 евро
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос» Как рассказал певец, ему предложили, чтобы одна из его внучек спела в популярном телешоу, на что он ответил: «Никогда»
Недвижимость
Коммунальные платежи станут собирать заранее
В Подмосковье начали возвращать деньги за капремонт
10 способов декорировать пустую стену
Стала известна комиссия риелторов элитного жилья
Леди
5 вопросов, которые бесят продавцов парфюмерии. Очень бесят Причины объясняет парфюмерный эксперт Любовь Берлянская.
Дети
Новорожденный сын Эдгарда Запашного попал в реанимацию Дрессировщик рассказал о состоянии малыша.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь