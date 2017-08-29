На бывшее руководство «Мираф-банка» завели уголовное дело о мошенничестве

Наиболее интересен из него раздел, повествующий о судьбе нескольких топ-менеджеров. По мнению Центробанка, он причастен к ряду финансовых махинаций, которые довели легендарный омский банк до банкротства.

18 марта 2016 года ЦБ направил в Следственный комитет заявление по поводу фальсификации отчётности «Мирафа», 24 ноября ГСУ СК России завел на зампреда уголовное дело по статье 172.1 УКРФ «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации».

В июне того же года ЦБ снова обратился в полицию и СК, попросив привлечь виновных по статьям «Мошенничество», «Присвоение или растрата», «Злоупотребление полномочиями», «Неправомерные действия при банкротстве», «Мошенничество в сфере страхования» и «Преднамеренное банкротство».

Регулятор полагает, что ликвидное имущество «Мирафа» заменяли на неликвидное, требования отдельных кредиторов удовлетворяли вне очереди, а также из фонда обязательного страхования вкладов расхищались средства. После длительной переписки материал проверки отправили в омское УМВД.

В ноябре 2016 года в московскую полицию поступило еще одно заявление из ЦБ по факту выдачи фиктивного кредита юридическому лицу, за которым скрывалось банальное расхищение средств. В итоге 6 мая 2017 года бывшему председателю совета директоров Банка и его соучастнику правоохранители предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Фамилии фигурантов не уточняются.

«Банк признан потерпевшим по делу. Срок предварительного следствия по делу продлен до 2 сентября 2017 г», — сообщили в АСВ.