На Кубани МЧС распространило экстренное предупреждение по метеоусловиям

В ближайшие 3−6 часов и до конца суток 29 августа, а также ночью и утром 30 августа местами в крае ожидается комплекс метеоявлений — сильный дождь, ливень с грозой и градом, шквалистым усилением ветра 20−25 метров в секунду. Прогнозируются резкие подъёмы уровней воды, активизация экзогенных процессов.