Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Крым»: фильм Пиманова вызвал бурю негодования в западных СМИ
5 вещей, которые бесят гинекологов в пациентках
Фигурист Жулин назвал возможную причину ухода Липницкой из спорта
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
"Смотреть противно": пользователи о снятом Королёвой клипе
Сенатор об ответе РФ на присутствие США на Украине
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Сенатор поведал о ответе РФ на военное присутствие США на Украине
Ани Лорак показала фигуру в бикини Armani
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
12Последствия урагана «Харви» в Техасе
13Умерла Вера Глаголева
11:57 (мск), источник: Югополис

На Кубани МЧС распространило экстренное предупреждение по метеоусловиям

Синоптики прогнозируют грозу, град и подъем уровней рек.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 83% 764 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Югополис

В ближайшие 3−6 часов и до конца суток 29 августа, а также ночью и утром 30 августа местами в крае ожидается комплекс метеоявлений — сильный дождь, ливень с грозой и градом, шквалистым усилением ветра 20−25 метров в секунду. Прогнозируются резкие подъёмы уровней воды, активизация экзогенных процессов.

В связи с этим ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупредило жителей и гостей Кубани о необходимости соблюдать правила безопасности.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Первый «Семейный Магнит» с обновленным дизайном открыли в Краснодаре
В Госдуму внесли законопроект о переносе начала учебного года
Путин проведет урок целеполагания
СМИ: генерал, чье имя фигурирует в деле Улюкаева, уходит из ФСБ
Шарапова победила вторую «ракетку» мира на старте US Open
Генпрокуратура указала Росгидромету на неточные прогнозы погоды
Forbes составил список богатейших женщин России
«Тверской стрелок» отказался давать показания в суде
Спорт
Шарапова расплакалась на корте под овации трибун на US Open Мария в понедельник одержала победу над Халеп в стартовом для себя матче турнира
Авто
Как выглядит Ferrari, которую на 40 лет забыли в гараже (фото) Уникальный автомобиль, выпущенный полвека назад ограниченным тиражом, пустят с молотка за за 2 000 000 евро
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос» Как рассказал певец, ему предложили, чтобы одна из его внучек спела в популярном телешоу, на что он ответил: «Никогда»
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Леди
5 вопросов, которые бесят продавцов парфюмерии. Очень бесят Причины объясняет парфюмерный эксперт Любовь Берлянская.
Дети
Новорожденный сын Эдгарда Запашного попал в реанимацию Дрессировщик рассказал о состоянии малыша.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь