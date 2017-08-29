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12:11 (мск), источник: Actualitati.md

Землетрясение в Румынии: толчки ощутили и в Молдове

Во вторник, 29 августа, в Румынии зарегистрирован подземный толчок магнитудой 2.4 балла, который ощутили и жители Молдовы.

Источник: Actualitati.md

По данным сейсмологов, подземный толчок зарегистрировали в 6.40по местному времени в уезде Мехединцьна глубине 11.4 км. Всего за месяц в Румынии произошло 28 землетрясений, максимально зарегистрированная магнитуда 4,9 балла.

Первый толчок силой 2.9 балла был зафиксирован 31 июля в уезде Бузэу в 00:24 на глубине 113 км, затем последовала целая серия землетрясений: 04:25 зона Вранча, 2.3 балла на глубине 84.4 км.,12:40 уезд Бузэу, 2.5 балла на глубине 95.4 км.,122:15 зона Вранча, 3.4 км.,113:27 уезд Бузэу, 4.6 балла на глубине 96.4 км.

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