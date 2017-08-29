Полиция проведет проверку после нападения на оператора телеканала в Екатеринбурге

ТАСС, 29 августа. Полиция Екатеринбурга проводит проверку по факту нападения на оператора уральского телеканала «Крик ТВ» Евгения Анисимова в одном из торговых центров города. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-группе екатеринбургского управления МВД.

«Инцидент произошел в воскресенье в одном из торговых центров Екатеринбурга. Со слов пострадавшего, он опрашивал посетителей торгового центра для подготовки журналистского материала. Во время сбора данных у него произошел конфликт с респондентами, который перерос в потасовку. Мужчина обратился с заявлением в отделение полиции, по которому начата проверка», — уточнили в МВД.

Это не первый случай на Урале в 2017 году, когда журналисты подвергаются нападениям. Ранее сообщалось, что 14 августа двое жителей Свердловской области Евгений Шлейн и Денис Слюсаренко получили условные сроки за нападение на сотрудников телеканала «Ермак», вещающего на территории Уральского федерального округа. Мужчин признали виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистами, с повреждением их имущества».