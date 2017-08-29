Суд продлил арест экс-мэра Владивостока Пушкарева
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Мосгорсуд во вторник продлил до 30 ноября срок ареста
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Мосгорсуд во вторник продлил до 30 ноября срок ареста
«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Пушкареву срока содержания под стражей до 30 ноября», — сказано в решении.
Следствие обвиняет
Как полагают следователи, «Дороги Владивостока» приобретали стройматериалы только у компаний «Востокцемент» за счет денег, получаемых от администрации Владивостока по муниципальным контрактам. За это Пушкарев получил от гендиректора «Востокцемента» взятку на общую сумму более 75 миллиона рублей, считает следствие.
Кроме того, недавно Следственный комитет установил причастность Пушкарева к совершению еще одного должностного преступления — получению взятки в 75 миллионов рублей при приобретении стройматериалов для города.
Согласно данным мэрии Владивостока, за 2016 год Пушкарев задекларировал доход в 552 тысячи рублей, а его супруга заработала свыше 90 миллионов рублей. За 2015 год Пушкарев задекларировал 1,16 миллиона рублей, доход его супруги составил свыше 25,1 миллиона рублей.