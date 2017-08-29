Суд продлил арест экс-мэра Владивостока Пушкарева

Источник: РИА Новости

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Пушкареву срока содержания под стражей до 30 ноября», — сказано в решении.

Следствие обвиняет экс-главу Владивостока в хищениях на 160 миллионов рублей и взятке на 75 миллионов рублей. По версии следствия, в период с 2009 по 2016 годы Пушкарев обеспечил приобретение стройматериалов подведомственным администрации города МУПВ «Дороги Владивостока» в подконтрольных его близким родственникам фирмах, входящих в группу компаний «Востокцемент».

Как полагают следователи, «Дороги Владивостока» приобретали стройматериалы только у компаний «Востокцемент» за счет денег, получаемых от администрации Владивостока по муниципальным контрактам. За это Пушкарев получил от гендиректора «Востокцемента» взятку на общую сумму более 75 миллиона рублей, считает следствие.

Кроме того, недавно Следственный комитет установил причастность Пушкарева к совершению еще одного должностного преступления — получению взятки в 75 миллионов рублей при приобретении стройматериалов для города.