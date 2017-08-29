Под Волгоградом на адвоката завели дело за хранение дома боеприпасов

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, мужчина, увлекающийся историей Великой Отечественной войны, на протяжении нескольких лет выезжал в составе поискового отряда в различные районы Волгоградской, Смоленской и Ленинградской областей для поиска и дальнейшего перезахоронения останков солдат времен войны.