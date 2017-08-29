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15:10 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом на адвоката завели дело за хранение дома боеприпасов

Правоохранители завели уголовное дело по факту обнаружения боевых патронов, а также винтовок и карабинов в доме 50-летнего адвоката в Котельниковском районе Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, мужчина, увлекающийся историей Великой Отечественной войны, на протяжении нескольких лет выезжал в составе поискового отряда в различные районы Волгоградской, Смоленской и Ленинградской областей для поиска и дальнейшего перезахоронения останков солдат времен войны.

Кроме того, мужчина решил создать у себя дома экспозицию из предметов, связанных с жизнью, бытом и амуницией солдат обеих армий.

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