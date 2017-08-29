В Воронеже иномарка на пешеходном переходе сбила 80-летнюю женщину
Водитель автомобиля Renault Logan сбил 80-летнюю женщину у дома № 60 по улице Космонавтовв 8:55 вторника, 29 августа.
Водитель автомобиля Renault Logan сбил 80-летнюю женщину у дома № 60 по улице Космонавтовв 8:55 вторника, 29 августа.
Женщину госпитализировали в БСМП № 1 с ушибом головного мозга, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в группе пропаганды городской ГИБДД.
За рулём иномарки находился 64-летний воронежец. Он вовремя не заметил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.