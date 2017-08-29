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13:48 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже иномарка на пешеходном переходе сбила 80-летнюю женщину

Водитель автомобиля Renault Logan сбил 80-летнюю женщину у дома № 60 по улице Космонавтовв 8:55 вторника, 29 августа.

Женщину госпитализировали в БСМП № 1 с ушибом головного мозга, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в группе пропаганды городской ГИБДД.

За рулём иномарки находился 64-летний воронежец. Он вовремя не заметил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

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