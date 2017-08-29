В Октябрьском районе задержали «черных лесорубов»
Незаконную рубку обнаружили около села Богородск. Неизвестные спилили 77 деревьев породы береза. Материальный ущерб лесному фонду составил более ста тысяч.
Незаконную рубку обнаружили около села Богородск. Неизвестные спилили 77 деревьев породы береза. Материальный ущерб лесному фонду составил более ста тысяч.
Вскоре полицейские задержали подозреваемых — двоих мужчин. Лесорубы были доставлены в местное отделение. Они признались в преступлении.
По факту незаконной рубки лесных насаждений возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.