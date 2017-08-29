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12:44 (мск), источник: ИА Татар-информ

Под Нижним Тагилом погиб дайвер из Казани

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). Под Нижним Тагилом на территории карьера «Лазурный» в Свердловской области утонул 51-летний казанец, сообщают «Вести KAMAZa».

По предварительным данным, дайвер получил баротравму при резком подъеме с тридцатиметровой глубины. По информации агентства, оборудование у мужчины было исправно. Точные причины смерти устанавливаются.

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