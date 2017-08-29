В Крыму взорвали 100-килограммовую бомбу времен Великой Отечественной войны

В Ленинском районе специалисты отделения пиротехнических работ ГУ МЧС по Республике Крым уничтожили фугасную авиационную бомбу весом в 100 кг (ФАБ-100). Опасный боеприпас обнаружили жители поселка Багерово, бомба «выглядывала» из земли в центре населенного пункта.

— После осмотра взрывоопасный предмет был извлечен из земли и с соблюдением максимальных мер безопасности доставлен на специальный полигон, где был уничтожен, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

После подрыва бомбы спасатели снова обследовали территорию — проверили есть ли осколки.