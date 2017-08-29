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12:37 (мск), источник: Вести - Калининград

Ночью пьяный мужчина разбил дверь книжного магазина в Калининграде

Во вторник ночью, 29 августа, в Калининграде на улице Иванникова мужчина разбил двери книжного магазина.

Источник: Вести - Калининград

Инцидент произошел около часа ночи, в магазине сработала сигнализация. Для проверки к месту незамедлительно направили группу задержания.

«Сотрудники вневедомственной охраны по прибытию обнаружили двух мужчин в возрасте 29 и 24 лет с внешними признаками алкогольного опьянения. По предварительным данным, задержанными оказались двое жителей Зеленоградского района, один из которых, в ходе возникшего конфликта разбил стекло входной двери магазина», — сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии..

Мужчин доставили в отдел полиции для проведения проверки.

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