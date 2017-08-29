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12:34 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде очевидцы спасли мужчину, тонущего в Верхнем озере

В понедельник, 28 августа, очевидцы вытащили из Верхнего озера тонущего мужчину. Об этом Клопс.Ru рассказал один из свидетелей происшествия.

Источник: Клопс.ru

Инцидент произошёл около 12:30. 27-летний калининградец Алексей Ожогин проходил по берегу Верхнего озера, в районе между ул. Некрасова и Достоевского.

«Я шёл по берегу, расположенному около общежития БФУ — это самое начало озера. Увидел, как на другой стороне двое людей пытаются вытащить на берег какой-то мешок. Они замахали мне руками, я понял, что им нужна помощь. Когда подошёл ближе, увидел, что мужчина лет 50 и молодая женщина вытягивают из воды человека. Там высота набережной около полуметра, я им помог. Мужчине, которого мы достали, на вид было около 35 лет, он был без сознания, но дышал. Я сразу вызвал скорую помощь. Медики приехали через пять минут, погрузили его в машину реанимации и увезли в больницу», — рассказал Алексей.

По его словам, спасшие мужчину очевидцы оказались гостями города, которые приехали к родственникам и находились в Калининграде первый день. По информации медиков, в больнице тонувший мужчина пришёл в сознание и получает всё необходимое лечение.

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