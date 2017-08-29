В Калининграде очевидцы спасли мужчину, тонущего в Верхнем озере
В понедельник, 28 августа, очевидцы вытащили из Верхнего озера тонущего мужчину. Об этом Клопс.Ru рассказал один из свидетелей происшествия.
В понедельник, 28 августа, очевидцы вытащили из Верхнего озера тонущего мужчину. Об этом Клопс.Ru рассказал один из свидетелей происшествия.
Инцидент произошёл около 12:30. 27-летний калининградец Алексей Ожогин проходил по берегу Верхнего озера, в районе между ул. Некрасова и Достоевского.
«Я шёл по берегу, расположенному около общежития БФУ — это самое начало озера. Увидел, как на другой стороне двое людей пытаются вытащить на берег
По его словам, спасшие мужчину очевидцы оказались гостями города, которые приехали к родственникам и находились в Калининграде первый день. По информации медиков, в больнице тонувший мужчина пришёл в сознание и получает всё необходимое лечение.