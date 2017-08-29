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12:29 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Газетный киоск горел в Советском районе Нижнего Новгорода предположительно из-за поджога 28 августа

Газетный киоск горел в Советском районе Нижнего Новгорода 28 августа 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Сообщение о пожаре на ул. Генерала Ивлиева поступило в ЦУКС МЧС в 00:37. В результате пожара обгорела внутренняя отделка, имущество в киоске на площади два кв.метра. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.

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