Газетный киоск горел в Советском районе Нижнего Новгорода предположительно из-за поджога 28 августа
Газетный киоск горел в Советском районе Нижнего Новгорода 28 августа 2017 года. Об этом сообщает
Газетный киоск горел в Советском районе Нижнего Новгорода 28 августа 2017 года. Об этом сообщает
Сообщение о пожаре на ул. Генерала Ивлиева поступило в ЦУКС МЧС в 00:37. В результате пожара обгорела внутренняя отделка, имущество в киоске на площади два кв.метра. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.