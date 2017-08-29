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12:37 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове найдено два тайника с оружием и боеприпасами

В районах Бричень и Флорешть обнаружены два крупных тайника с оружием и боеприпасами.

Источник: Actualitati.md

Защитники правопорядка обнаружили один из тайников в поле Бричанского района. Другой тайник был обнаружен у берега реки Реут, которая находится под Флорештами. Операцию проводили офицеры СИБ, которым удалось обаружить в тайниках гранаты, патроны, стрелковое оружие и бронежилеты.

По предварительной информации, нелегальная находка могла принадлежать местным преступникам, которых вспугнуло появление полиции.

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