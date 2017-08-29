В Молдове найдено два тайника с оружием и боеприпасами

Защитники правопорядка обнаружили один из тайников в поле Бричанского района. Другой тайник был обнаружен у берега реки Реут, которая находится под Флорештами. Операцию проводили офицеры СИБ, которым удалось обаружить в тайниках гранаты, патроны, стрелковое оружие и бронежилеты.