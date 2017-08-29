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12:37 (мск), источник: РИА Новости

На Кипре в жилом доме прогремел взрыв

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Взрыв прогремел в жилом доме в кипрском городе Лимасол, постаравших нет, сообщает издание Cyprus Mail со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранителей, неизвестные заложили бомбу в подвале дома на улице Nicodemos Mylona, где располагалась букмекерская контора. Она сработала около 05.00 (06.00 мск).

«Взрыв вызвал пожар, в результате чего здание оказалось полностью разрушено… Из-за распространения огня жители квартир оказались в опасности, полиция и пожарные службы немедленно эвакуировали жилой дом, благодаря чему никто из них не пострадал», — цитирует издание слова главы полиции города Иоанниса Сотериадеса.

Как сообщается, взрыв также повредил стены в соседнем доме.

Это серьезный инцидент, и он будет расследован с максимальной тщательностью.
Иоаннис Сотериадес
Глава полиции Лимасола
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