На Кипре в жилом доме прогремел взрыв

По данным правоохранителей, неизвестные заложили бомбу в подвале дома на улице Nicodemos Mylona, где располагалась букмекерская контора. Она сработала около 05.00 (06.00 мск).

«Взрыв вызвал пожар, в результате чего здание оказалось полностью разрушено… Из-за распространения огня жители квартир оказались в опасности, полиция и пожарные службы немедленно эвакуировали жилой дом, благодаря чему никто из них не пострадал», — цитирует издание слова главы полиции города Иоанниса Сотериадеса.

Как сообщается, взрыв также повредил стены в соседнем доме.