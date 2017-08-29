На Кипре в жилом доме прогремел взрыв
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Взрыв прогремел в жилом доме в кипрском городе Лимасол, постаравших нет, сообщает издание Cyprus Mail со ссылкой на местную полицию.
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Взрыв прогремел в жилом доме в кипрском городе Лимасол, постаравших нет, сообщает издание Cyprus Mail со ссылкой на местную полицию.
По данным правоохранителей, неизвестные заложили бомбу в подвале дома на улице Nicodemos Mylona, где располагалась букмекерская контора. Она сработала около 05.00 (06.00 мск).
«Взрыв вызвал пожар, в результате чего здание оказалось полностью разрушено…
Как сообщается, взрыв также повредил стены в соседнем доме.
Это серьезный инцидент, и он будет расследован с максимальной тщательностью.