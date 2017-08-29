Администратора «группы смерти» в соцсетях задержали в Подмосковье

«Сотрудники Управления “К” МВД РФ совместно с коллегами из Главного управления уголовного розыска ведомства и сотрудниками полиции Московской и Челябинской области, а также работниками Следственного комитета по Челябинской области задержали подозреваемого в покушении на доведение до самоубийства 21-летнего жителя Московской области», — сказала собеседница агентства.
Согласно информации полиции, подозреваемый администрировал созданную в начале 2017 г. группу, склонявшую несовершеннолетних к совершению самоубийств.
Также фигурант придумывал для подписчиков сообщества задания, для того чтобы «оказать на них определенное психологическое воздействие». По месту жительства задержанного полиция изъяла компьютер, телефоны и SIM-карты, которые, предположительно, использовались для связи с участниками группы.
Как отметила И. Волк, возбуждено уголовное дело о склонении к совершению самоубийства и организации деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства. Подозреваемый заключен под стражу.