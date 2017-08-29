Администратора «группы смерти» в соцсетях задержали в Подмосковье

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«Сотрудники Управления “К” МВД РФ совместно с коллегами из Главного управления уголовного розыска ведомства и сотрудниками полиции Московской и Челябинской области, а также работниками Следственного комитета по Челябинской области задержали подозреваемого в покушении на доведение до самоубийства 21-летнего жителя Московской области», — сказала собеседница агентства.

Согласно информации полиции, подозреваемый администрировал созданную в начале 2017 г. группу, склонявшую несовершеннолетних к совершению самоубийств.

Также фигурант придумывал для подписчиков сообщества задания, для того чтобы «оказать на них определенное психологическое воздействие». По месту жительства задержанного полиция изъяла компьютер, телефоны и SIM-карты, которые, предположительно, использовались для связи с участниками группы.