Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: украинские туристки в Крыму удивили британского журналиста
Врач скорой помощи работала смену с сотрясением мозга
Марк Цукерберг удивил именем новорожденной дочери
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Атака в Барселоне: террорист ушел с Рамблы через рынок СМИ опубликовали фотографии бегства подозреваемого в атаке на улице Рамбла в Барселоне
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
"Смотреть противно": пользователи о снятом Королёвой клипе
СМИ Запада: «Калибр» РФ достает любой точки Земли
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Сенатор поведал о ответе РФ на военное присутствие США на Украине
Ани Лорак показала фигуру в бикини Armani
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
1070 годовщина независимости Индии
12:47 (мск), источник: Губерния онлайн

Более двадцати человек эвакуировали из дома в Хабаровском районе из-за запаха пропана

Специалисты в течение часа осматривали дом, однако найти утечку так и не смогли.

В понедельник вечером в селе Тополево жителей четырехэтажного дома эвакуировали из-за запаха пропана в подъезде, сообщает портал «Губерния».

У здания собрались представители всех экстренных служб. Более 20 жильцов были вынуждены выйти на улицу. По словам местных жителей, специфический запах на лестничной клетке они почувствовали около 19:00, а спасателей вызвали только через три часа — когда запах усилился.

Среди эвакуированных не было лишь жильцов 10-й квартиры, расположенной на третьем этаже, — той, откуда сильнее всего пахло газом. На стук в дверь никто не отвечал. Спасатели и аварийная бригада газовиков забрались в жилье по приставной лестнице. Через разбитое окно на балконе пожарные вместе со специалистами проникли внутрь.

Хозяев дома не оказалось. В помещении действительно сильно пахло газом, но место, откуда утекал пропан, специалисты так и не нашли. Аварийная бригада отключила от газа весь подъезд. Искать прохудившуюся трубу решили позже, при хозяевах квартиры.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Мальчик, который более суток ходил за укропом, нашелся в Хабаровске
В Госдуму внесли законопроект о переносе начала учебного года
Путин проведет урок целеполагания
СМИ: генерал, чье имя фигурирует в деле Улюкаева, уходит из ФСБ
Шарапова победила вторую «ракетку» мира на старте US Open
Генпрокуратура указала Росгидромету на неточные прогнозы погоды
Forbes составил список богатейших женщин России
Обвиняемый в убийстве девяти дачников отказался давать показания
Спорт
Шарапова расплакалась на корте под овации трибун на US Open Мария в понедельник одержала победу над Халеп в стартовом для себя матче турнира
Авто
Как выглядит Ferrari, которую на 40 лет забыли в гараже (фото) Уникальный автомобиль, выпущенный полвека назад ограниченным тиражом, пустят с молотка за за 2 000 000 евро
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос» Как рассказал певец, ему предложили, чтобы одна из его внучек спела в популярном телешоу, на что он ответил: «Никогда»
Недвижимость
Коммунальные платежи станут собирать заранее
В Подмосковье начали возвращать деньги за капремонт
10 способов декорировать пустую стену
Стала известна комиссия риелторов элитного жилья
Леди
5 вопросов, которые бесят продавцов парфюмерии. Очень бесят Причины объясняет парфюмерный эксперт Любовь Берлянская.
Дети
Новорожденный сын Эдгарда Запашного попал в реанимацию Дрессировщик рассказал о состоянии малыша.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь