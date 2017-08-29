Более двадцати человек эвакуировали из дома в Хабаровском районе из-за запаха пропана
Специалисты в течение часа осматривали дом, однако найти утечку так и не смогли.
Специалисты в течение часа осматривали дом, однако найти утечку так и не смогли.
В понедельник вечером в селе Тополево жителей четырехэтажного дома эвакуировали
У здания собрались представители всех экстренных служб. Более 20 жильцов были вынуждены выйти на улицу. По словам местных жителей, специфический запах на лестничной клетке они почувствовали около 19:00, а спасателей вызвали только через три часа — когда запах усилился.
Среди эвакуированных не было лишь жильцов 10-й квартиры, расположенной на третьем этаже, — той, откуда сильнее всего пахло газом. На стук в дверь никто не отвечал. Спасатели и аварийная бригада газовиков забрались в жилье по приставной лестнице. Через разбитое окно на балконе пожарные вместе со специалистами проникли внутрь.
Хозяев дома не оказалось. В помещении действительно сильно пахло газом, но место, откуда утекал пропан, специалисты так и не нашли. Аварийная бригада отключила от газа весь подъезд. Искать прохудившуюся трубу решили позже, при хозяевах квартиры.