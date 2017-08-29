Бывшего замначальника копейской колонии осудят за подделку паспорта

В Челябинске предстал перед судом бывший замначальника одной из копейских колоний — мужчина обвиняется в подделке и использовании подложного документа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено еще в 2016 году, когда обвиняемый занимал высокую должность в системе ГУФСИН. Мужчина приобрел в интернете автоматическую оснастку для печати со штампом о регистрации и поставил в своем паспорте поддельный оттиск. Документ, свидетельствующий о том, что горожанин проживает в районе ЧМЗ, он предоставил в один из банков для реструктуризации кредита.

«Мужчина осознавал, что по указанному адресу не проживает и регистрацию нужно оформлять в управлении по вопросам миграции. Объясняя свой поступок, рассказал, что у него не было времени ходить по уполномоченным органам», — рассказал следователь СО по Металлургическому району Челябинска СУ СКР по региону Ян Тарасевич.