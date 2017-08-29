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13:36 (мск), источник: dostup1.ru

Бывшего замначальника копейской колонии осудят за подделку паспорта

Мужчина пояснил, что сделал это ради экономии времени.

В Челябинске предстал перед судом бывший замначальника одной из копейских колоний — мужчина обвиняется в подделке и использовании подложного документа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено еще в 2016 году, когда обвиняемый занимал высокую должность в системе ГУФСИН. Мужчина приобрел в интернете автоматическую оснастку для печати со штампом о регистрации и поставил в своем паспорте поддельный оттиск. Документ, свидетельствующий о том, что горожанин проживает в районе ЧМЗ, он предоставил в один из банков для реструктуризации кредита.

«Мужчина осознавал, что по указанному адресу не проживает и регистрацию нужно оформлять в управлении по вопросам миграции. Объясняя свой поступок, рассказал, что у него не было времени ходить по уполномоченным органам», — рассказал следователь СО по Металлургическому району Челябинска СУ СКР по региону Ян Тарасевич.

Экс-гуфсиновец вину по части 1 статьи 327 УК РФ (изготовление поддельных документов) признал в полном объеме. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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