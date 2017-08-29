Дело о массовом отравлении шаурмой под Ростовом-на-Дону направили в суд

В больницу жители города начали обращаться с 5 июня с симптомами инфекционного заболевания: повышенная температура, тошнота, рвота, жидкий стул. Всего были госпитализированы 52 человека. В материале от больных был обнаружен возбудитель сальмонеллеза.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя Артура Саакяна. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности здоровья потребителей). Уголовное дело с утвержденным прокуратурой Новочеркасска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в СУСК.