Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: украинские моряки рассмешили Интернет своей новой формой
Заставившему пассажиров умываться зеленкой таксисту отомстили
Гоулстон объяснил, почему американцы считают идиотами русских
Более 100 тыс. россиян подали заявки на бесплатный гектар
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
От «Катрины» до «Харви»: выучили ли в США уроки 2005 года?Хьюстон, жители которого оказались в ловушке из-за быстро прибывающей воды, напоминает об августе 2005 года, когда ураган «Катрина» обрушился на США
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
58-летняя располневшая Гузеева предстала в купальнике - СМИ
СМИ Запада: "Калибр" РФ достаёт любой точки Земли
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Лекух о будущем Черного моря после постройки моста в Крым – СМИ
Сенатор об ответе РФ на присутствие США на Украине
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
13Умерла Вера Глаголева
10Муссонные наводнения в Южной Азии
15:09 (мск), источник: РИА Новости

Дело о массовом отравлении шаурмой под Ростовом-на-Дону направили в суд

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг — РИА Новости, Иван Капустин. Дело о массовом отравлении шаурмой в Новочеркасске Ростовской области, в результате которого в больницу попали более 50 человек, направлено в суд, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.

В больницу жители города начали обращаться с 5 июня с симптомами инфекционного заболевания: повышенная температура, тошнота, рвота, жидкий стул. Всего были госпитализированы 52 человека. В материале от больных был обнаружен возбудитель сальмонеллеза.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя Артура Саакяна. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности здоровья потребителей). Уголовное дело с утвержденным прокуратурой Новочеркасска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в СУСК.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель осуществлял свою деятельность в арендованном торговом павильоне «Шаурма на углях» без соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. При приготовлении блюд быстрого питания он, по данным следствия, использовал продукты питания и ингредиенты, хранившиеся в ненадлежащих условиях и с недостаточной термической обработкой. Изготовленные без соблюдения санитарно-эпидемиологических требований блюда быстрого питания продавались гражданам, добавляет СК.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Дело о массовом отравлении шаурмой под Ростовом-на-Дону направили в суд
Путин поручил решить вопросы с пострадавшими при пожарах без волокиты
В Госдуму внесли законопроект о переносе начала учебного года
Путин проведет урок целеполагания
СМИ: генерал, чье имя фигурирует в деле Улюкаева, уходит из ФСБ
В Москве задержали подозреваемого в нападении на блогера Думкина
Сбербанк приняли в ассоциацию банков «Россия»
Forbes: Шарапова потеряла $100 млн за последний год
Обвиняемый в убийстве девяти дачников отказался давать показания
Спорт
Шарапова расплакалась на корте под овации трибун на US Open Мария в понедельник одержала победу над Халеп в стартовом для себя матче турнира
Авто
Как выглядит Ferrari, которую на 40 лет забыли в гараже (фото) Уникальный автомобиль, выпущенный полвека назад ограниченным тиражом, пустят с молотка за за 2 000 000 евро
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым СМИ удалось выяснить, насколько популярным среди зрителей стало ток-шоу с новым ведущим
Недвижимость
Коммунальные платежи станут собирать заранее
В Подмосковье начали возвращать деньги за капремонт
10 способов декорировать пустую стену
Стала известна комиссия риелторов элитного жилья
Леди
5 вопросов, которые бесят продавцов парфюмерии. Очень бесят Причины объясняет парфюмерный эксперт Любовь Берлянская.
Дети
Дана Борисова встретилась с дочкой после почти полугода разлуки Все это время лишенная родительских прав телеведущая находилась в реабилитационном центре в Таиланде, и только на днях вернулась в Москву.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь