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13:32 (мск), источник: ИА Татар-информ

Видео: В Челнах произошло ДТП с участием четырех авто

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). В Челнах произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщают «Вести KAMAZа».

Авария произошла накануне около полудня на проспекте Хасана Туфана, неподалеку от здания мэрии.

По информации агентства, виновник аварии находился за рулем в нетрезвом виде. Подробности произошедшего уточняются.

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