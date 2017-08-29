Видео: В Челнах произошло ДТП с участием четырех авто
(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). В Челнах произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщают «Вести KAMAZа».
(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). В Челнах произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщают «Вести KAMAZа».
Авария произошла накануне около полудня на проспекте Хасана Туфана, неподалеку от здания мэрии.
По информации агентства, виновник аварии находился за рулем в нетрезвом виде. Подробности произошедшего уточняются.