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13:28 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Пешеход погиб под колесами автобуса на Кубани

ДТП произошло в Темрюкском районе Краснодарского края.

Смертельная авария произошла в понедельник поздно вечером в районе 137-километра автодороги Новороссийск — Керченский пролив. По предварительным данным, 30-летний водитель автобуса наехал на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.

«На верхней одежде погибшего отсутствовали световозвращающие элементы. В результате происшествия пешеход от полученных травм погиб на месте», — сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Личность погибшего не установлена.

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