Пешеход погиб под колесами автобуса на Кубани

Смертельная авария произошла в понедельник поздно вечером в районе 137-километра автодороги Новороссийск — Керченский пролив. По предварительным данным, 30-летний водитель автобуса наехал на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.

«На верхней одежде погибшего отсутствовали световозвращающие элементы. В результате происшествия пешеход от полученных травм погиб на месте», — сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.