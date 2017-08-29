Пешеход погиб под колесами автобуса на Кубани
ДТП произошло в Темрюкском районе Краснодарского края.
ДТП произошло в Темрюкском районе Краснодарского края.
Смертельная авария произошла в понедельник поздно вечером в районе 137-километра автодороги Новороссийск — Керченский пролив. По предварительным данным, 30-летний водитель автобуса наехал на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.
«На верхней одежде погибшего отсутствовали световозвращающие элементы. В результате происшествия пешеход от полученных травм погиб на месте», — сообщает
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Личность погибшего не установлена.