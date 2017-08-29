Семья пыталась вывезти ребенка из Сочи в багажнике
Семейная пара из Саратова пыталась вывезти своего сына из Сочи в Абхазию в багажнике, сообщили в
Семейная пара из Саратова пыталась вывезти своего сына из Сочи в Абхазию в багажнике, сообщили в
Сотрудники пограничного контроля автомобильного пункта пропуска «Адлер» обнаружили 12-летнего подростка при проведении осмотра автомобиля. От посторонних глаз ребенок был тщательно укрыт пледом и вещами.
Как выяснилось, родители забыли свидетельство о рождении своего сына дома, но