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15:20 (мск), источник: Вести Сочи

Семья пыталась вывезти ребенка из Сочи в багажнике

Семейная пара из Саратова пыталась вывезти своего сына из Сочи в Абхазию в багажнике, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Источник: Вести Сочи

Сотрудники пограничного контроля автомобильного пункта пропуска «Адлер» обнаружили 12-летнего подростка при проведении осмотра автомобиля. От посторонних глаз ребенок был тщательно укрыт пледом и вещами.

Как выяснилось, родители забыли свидетельство о рождении своего сына дома, но все-таки решили показать подростку Абхазию. За организацию незаконного провоза ребенка через государственную границу родителям грозит до 2-х лет лишения свободы.

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