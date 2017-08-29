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15:21 (мск), источник: Калининград.Ru

УМВД: В Славском округе 15-летний подросток вымогал деньги у школьников

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Славского округа, которого подозревают в вымогательстве. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе УМВД.

Источник: Калининград.Ru

Злоумышленник требовал деньги у 13-летнего школьника. При этом он бил потерпевшего. По данным следствия, подросток неоднократно вымогал у него финансовые средства. Если вину подозреваемого докажут, ему грозит до четырёх лет тюрьмы.

Расследование уголовного дела продолжается. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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