УМВД: В Славском округе 15-летний подросток вымогал деньги у школьников
Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Славского округа, которого подозревают в вымогательстве. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Славского округа, которого подозревают в вымогательстве. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Злоумышленник требовал деньги у 13-летнего школьника. При этом он бил потерпевшего. По данным следствия, подросток неоднократно вымогал у него финансовые средства. Если вину подозреваемого докажут, ему грозит до четырёх лет тюрьмы.
Расследование уголовного дела продолжается. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.