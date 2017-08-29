В Киренске случился пожар в здании нового культурно-досугового центра «Современник»

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, информация о пожаре поступила в 15:12. Менее пяти минут потребовалось огнеборцам для прибытия на улицу Советская. Сильное задымление наблюдалось в актовом зале на первом этаже.

Начальник Киренского пожарно-спасательного гарнизона Григорий Попов рассказал: «Работали по повышенному номеру — были задействованы 12 человек личного состава и две единицы техники. В здании находились четыре человека, не имеющих возможности покинуть его из-за задымления. Со второго этажа по трехколенной лестнице нами были эвакуированы три человека, ещё один был выведен по маршевой лестнице. На ликвидацию открытого горения потребовалось чуть больше десяти минут». По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за нарушения пожарной безопасности при проведении сварочных работ.