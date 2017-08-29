В Киренске случился пожар в здании нового культурно-досугового центра «Современник»
В здании
В здании
Как сообщает
Начальник Киренского
Напомним, «Современник» был открыто в начале нынешнего года. Долгие годы в Киренске не было ДК, потому что существовавшие ранее здания трёх учреждений культуры или сгорели или обветшали. Новое здание построено по федеральной адресной инвестиционной программы, в которую Киренск включило Министерство культуры России. Общая стоимость проекта 99,9 млн рублей, из которых 49,9 млн рублей — средства федерального бюджета. Было построено двухэтажное кирпичное здание, в котором есть помещения для работы кружков, секций и зрительный зал со световым и звуковым оборудованием, оборудованием сцены и комплектом для просмотра фильмов в формате ЗD.