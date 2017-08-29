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13:16 (мск), источник: Sputnik.by

Прокуратура: молодой украинец исчез в Беларуси, заведено дело

Украинские СМИ предполагают, что сын сотрудника Госпогранслужбы мог быть задержан в Беларуси сотрудниками ФСБ.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 авг — Sputnik. Прокуратура Черниговской области завело уголовное дело по факту исчезновения гражданина Украины на территории республики Беларусь, сообщает Sputnik.

Накануне в ряде СМИ появилась информация со ссылкой на сотрудника Госпогранслужбы Игоря Гриба об исчезновении его 19-летнего сына Павла. Украинский пограничник рассказал, что его сын уехал в Гомель, где должен был встретиться с девушкой, с которой он познакомился в соцсетях. Приехав в белорусский город, молодой человек перестал выходить на связь. Гриб отметил, что уже был в областном центре Беларуси и ему удалось выяснить, что его сын якобы объявлен в розыск по статье 205 УК РФ «террористический акт».

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«Под процессуальным руководством Черниговской местной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по предварительной правовой квалификацией по части первой статьи 115 УК Украины (“умышленное убийство”) по факту исчезновения гражданина Украины, который в дальнейшем по сообщениям отдельных СМИ возможно задержан сотрудниками спецслужб иностранного государства на территории Белоруссии», — говорится в сообщении прокуратуры.

В настоящее время правоохранители проводят следственные действия, ищут свидетелей, устанавливают обстоятельств происшествия и местонахождение гражданина Украины. Кроме того, в погранслужбу направлен запрос с целью подтвердить факт пересечения границы.

В прокуратуре добавили, что готовится запрос в компетентные органы Беларуси «об оказании международной правовой помощи с целью подтверждения или опровержения факта и оснований задержания и розыска гражданина Украины, его местонахождения».

В понедельник стало известно, что украинские дипломаты в Минске направили в МИД Беларуси ноту с просьбой выяснить, где находится Павел Гриб. По информации, первого секретаря посольства Марии Гуцало ответ от белорусской стороны еще не поступил.

СМИ со ссылкой на украинского консула Александра Новоселова в Минске сообщают, что пропавшего украинца среди задержанных по линии МВД Беларуси нет.

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