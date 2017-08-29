Пропавшего туриста из Москвы четвертый день ищут в горах Сочи
Поиски пропавшего в горах Сочи туриста из Москвы продолжаются уже четвертый день. Об этом сообщает
Поиски пропавшего в горах Сочи туриста из Москвы продолжаются уже четвертый день. Об этом сообщает
Москвич Дмитрий Максимов пропал в Сочи в четверг, 24 августа. Известно, что он планировал отправиться в поход в район горного хребта Ачишхо недалеко от курорта Красная Поляна. На связь в последний раз он вышел тот же день и сообщил, что планирует отправиться в поселок Медовеевка, где в пятницу его должен был ждать таксист.
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Ранее сообщалось, что пропавший в Японии альпинист неделю питался шоколадом до прихода спасателей.