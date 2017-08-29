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13:07 (мск), источник: Известия

Пропавшего туриста из Москвы четвертый день ищут в горах Сочи

Поиски пропавшего в горах Сочи туриста из Москвы продолжаются уже четвертый день. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

Роза Хутор

Москвич Дмитрий Максимов пропал в Сочи в четверг, 24 августа. Известно, что он планировал отправиться в поход в район горного хребта Ачишхо недалеко от курорта Красная Поляна. На связь в последний раз он вышел тот же день и сообщил, что планирует отправиться в поселок Медовеевка, где в пятницу его должен был ждать таксист.

Турист не появился в назначенное время, и водитель обратился в МЧС.

К поисково-спасательной операции сейчас привлечены 11 человек, включая двоих кинологов, сообщает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что пропавший в Японии альпинист неделю питался шоколадом до прихода спасателей.

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