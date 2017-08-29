Пропавшего туриста из Москвы четвертый день ищут в горах Сочи

Москвич Дмитрий Максимов пропал в Сочи в четверг, 24 августа. Известно, что он планировал отправиться в поход в район горного хребта Ачишхо недалеко от курорта Красная Поляна. На связь в последний раз он вышел тот же день и сообщил, что планирует отправиться в поселок Медовеевка, где в пятницу его должен был ждать таксист.