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13:11 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области двое пьяных мужчин везли полный прицеп конопли

Мужчин заметили сотрудники Росгвардии 28 августа в Купино, сообщили в пресс-службе войск нацгвардии по Новосибирской области.

Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области двое пьяных мужчин везли полный прицеп конопли, рассказали в пресс-службе войск нацгвардии по НСО.

Днем 28 августа мужчины везли мотоблок с прицепом по улице Карла Маркса в Купино. Кузов был наполнен дикорастущей коноплей.

Задержанные сообщили, что растение нарвал их знакомый. Общий вес наркотика составил почти 3 кг.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело, их обвинили по статье 228 — незаконные хранение и перевозка наркотиков.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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