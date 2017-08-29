Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области двое пьяных мужчин везли полный прицеп конопли, рассказали в пресс-службе войск нацгвардии по НСО.

Днем 28 августа мужчины везли мотоблок с прицепом по улице Карла Маркса в Купино. Кузов был наполнен дикорастущей коноплей.

Задержанные сообщили, что растение нарвал их знакомый. Общий вес наркотика составил почти 3 кг.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело, их обвинили по статье 228 — незаконные хранение и перевозка наркотиков.