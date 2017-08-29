В Новосибирской области двое пьяных мужчин везли полный прицеп конопли
Мужчин заметили сотрудники Росгвардии 28 августа в Купино, сообщили в
Мужчин заметили сотрудники Росгвардии 28 августа в Купино, сообщили в
В Новосибирской области двое пьяных мужчин везли полный прицеп конопли, рассказали в
Днем 28 августа мужчины везли мотоблок с прицепом по улице Карла Маркса в Купино. Кузов был наполнен дикорастущей коноплей.
Задержанные сообщили, что растение нарвал их знакомый. Общий вес наркотика составил почти 3 кг.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело, их обвинили по статье 228 — незаконные хранение и перевозка наркотиков.
Обстоятельства произошедшего выясняются.