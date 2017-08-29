После инцидента со стрельбой в Краснодаре действует план «Перехват»
Полиция продолжает поиски преступников.
Полиция продолжает поиски преступников.
Как сообщают сотрудники ГИБДД, которые продолжают рейды по краевой столице, в Краснодаре все еще действует спецоперация по розыску преступников, устроивших накануне стрельбу на стационарном посту ДПС на въезде в Краснодар.
Стражи порядка разыскивают двух мужчин, жителей Краснодара. Это Дмитрий Карачкин 1992 года рождения и Никита Медведев 1996 года рождения. Они могут быть вооружены и очень опасны. В полиции просят всех, кому
Напомним, сам инцидент произошел вчера днем. Сотрудники ДПС остановили автомобиль на стационарном посту, в салоне машины находились трое мужчин. Когда инспектор попросил документы для проверки, водитель внезапно ударил его в лицо, а потом открыл огонь, ранил полицейского и уехал. Одного из пассажиров удалось задержать. Сам водитель и второй пассажир прорвались в город. Их местонахождение сейчас неизвестно.