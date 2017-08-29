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13:38 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

После инцидента со стрельбой в Краснодаре действует план «Перехват»

Полиция продолжает поиски преступников.

Источник: ГТРК «Кубань»

Как сообщают сотрудники ГИБДД, которые продолжают рейды по краевой столице, в Краснодаре все еще действует спецоперация по розыску преступников, устроивших накануне стрельбу на стационарном посту ДПС на въезде в Краснодар.

Стражи порядка разыскивают двух мужчин, жителей Краснодара. Это Дмитрий Карачкин 1992 года рождения и Никита Медведев 1996 года рождения. Они могут быть вооружены и очень опасны. В полиции просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, сообщить по телефонам: 8 (861) 268−40−45; 102.

Напомним, сам инцидент произошел вчера днем. Сотрудники ДПС остановили автомобиль на стационарном посту, в салоне машины находились трое мужчин. Когда инспектор попросил документы для проверки, водитель внезапно ударил его в лицо, а потом открыл огонь, ранил полицейского и уехал. Одного из пассажиров удалось задержать. Сам водитель и второй пассажир прорвались в город. Их местонахождение сейчас неизвестно.

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