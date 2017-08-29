После инцидента со стрельбой в Краснодаре действует план «Перехват»

Источник: ГТРК «Кубань»

Как сообщают сотрудники ГИБДД, которые продолжают рейды по краевой столице, в Краснодаре все еще действует спецоперация по розыску преступников, устроивших накануне стрельбу на стационарном посту ДПС на въезде в Краснодар.

Стражи порядка разыскивают двух мужчин, жителей Краснодара. Это Дмитрий Карачкин 1992 года рождения и Никита Медведев 1996 года рождения. Они могут быть вооружены и очень опасны. В полиции просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, сообщить по телефонам: 8 (861) 268−40−45 ; 102.