Под Калининградом двое подростков получили ожоги в результате вспышки пороха

Источник: Клопс.ru

Сообщение о происшествии поступило в полицию около 15:00. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Как выяснилось, 14-летний подросток, находясь дома с друзьями, поджог порох. Его хранил в квартире его отец — бывший охотник. Ребёнка госпитализировали с ожогами, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В результате вспышки пороха пострадал ещё один мальчик. Ему десять лет.