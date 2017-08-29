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13:45 (мск), источник: Клопс.ru

Под Калининградом двое подростков получили ожоги в результате вспышки пороха

В понедельник, 28 августа, в пос. Люблино Светловского городского округа пять подростков подожгли порох, двое получили ожоги. Об этом Клопс.Ru сообщили в УМВД по Калининградской области.

Источник: Клопс.ru

Сообщение о происшествии поступило в полицию около 15:00. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Как выяснилось, 14-летний подросток, находясь дома с друзьями, поджог порох. Его хранил в квартире его отец — бывший охотник. Ребёнка госпитализировали с ожогами, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В результате вспышки пороха пострадал ещё один мальчик. Ему десять лет.

«Участковыми уполномоченными отделения полиции по Светловскому городскому округу проводится проверка по факту получения телесных повреждений несовершеннолетними, а также законности хранения охотничьего пороха. По её результатам будет принято процессуальное решение», — прокомментировала инцидент руководитель пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

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