В Калининграде мошенница похитила 290 тысяч «декретных»
В Калининграде 34-летняя местная жительница получила условный срок за мошенничество при получении пособия по беременности и родам, сообщает
В Калининграде 34-летняя местная жительница получила условный срок за мошенничество при получении пособия по беременности и родам, сообщает
Суд установил, что женщина обманным путём с января по декабрь 2016 года похитила из бюджета Фонда социального страхования РФ около 290 тысяч рублей. «Чтобы получить повышенное пособие по беременности и родам, а также по уходу за ребенком, женщина изготовила документы, которые содержали ложные сведения о работе по совместительству в 2 организациях и о размере полученной заработной платы, — сообщили в
Суд признал жительницу областного центра виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ. При назначении наказания было учтено, что женщина полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном и полностью возместила причиненный материальный вред. Суд приговорил осужденную к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.