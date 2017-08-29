В Калининграде мошенница похитила 290 тысяч «декретных»

Суд установил, что женщина обманным путём с января по декабрь 2016 года похитила из бюджета Фонда социального страхования РФ около 290 тысяч рублей. «Чтобы получить повышенное пособие по беременности и родам, а также по уходу за ребенком, женщина изготовила документы, которые содержали ложные сведения о работе по совместительству в 2 организациях и о размере полученной заработной платы, — сообщили в пресс-службе. — На основании этих документов осужденная получила пособие по беременности и родам в сумме более 204 тысяч рублей». Кроме того, Фонд выплатил осужденной и почти 84 тысячи рублей в качестве ежемесячного пособия по уходу за ребенком.