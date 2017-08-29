Состояние госпитализированных воспитанниц детского сада улучшилось

Сегодня решается вопрос о переводе девочки, чье состояние было хуже, из реанимации в обычную палату.

Напомним, в Самаре было возбуждено уголовное дело в связи с отравлением двух пятилетних воспитанниц детского сада. ЧП случилось 28 августа. Состояние одной из них стало настолько тяжелым, что малышку отправили в реанимацию. К счастью, медики смогли помочь детям, их здоровье улучшилось.

По данным на 29 августа, обе воспитанницы детского сада еще оставались в медучреждении.

«Ленинский межрайонный следственный отдел Самары областного СУ СК РФ возбудил уголовное дело по статье “Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в отношении работ или услуг, предназначенных для детей до шести лет”, — рассказала Елена Шкаева. — Проводится осмотр места происшествия, допрашивают сотрудников детсада».

Силовики также отобрали пробы пищи, которую употребляли дети, и отправили их на экспертизу (она будет проводиться около 10 дней). Пока нет данных о том, что отравился кто-то еще. Известно, что в день ЧП в группе было всего девять детей.