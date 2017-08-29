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13:29 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинец спас несколько тысяч человек

Житель Челябинска спас несколько сотен тысяч своих земляков от отравы, сообщив общественникам о торгующем наркотиками соседе.

Информация поступила в общественную организацию «Наш город — Челябинск».

Как сообщили в общественной организации, весной «Наш город» активно работала в учебных заведениях, освещая деятельность добровольных народных дружин, совместно с администрацией города Челябинска. За три месяца было проведено несколько десятков семинаров о законе и тренингов по самообороне.

«Мы рассказывали молодому поколению о том, что такое закон и порядок, как самим не оступиться и как помогать правоохранительным органам. И, несмотря на то, что было видно, как ребята загорелись идеей, руководство “Нашего города” даже не думало, что кто-то из ребят на каникулах не отдыхает, а думает о борьбе с преступниками», — добавили в общественной организации.

Один из студентов позвонил общественникам и рассказал о своих подозрениях в отношении соседа. «Мы связались с оперативниками из МВД по Челябинской области. В полиции экстренно отработали информацию. И она оказалась достоверной. В результате сигнала на территории Копейска были задержаны трое парней, распространяющих закладки в Челябинске», — сообщили общественники.

В итоге у наркоторговцев было изъято 200 граммов карфентанила и 400 граммов «соли». Это порядка 6 тысяч доз наркотика. Все изъятые дозы — это несколько тысяч спасенных судеб южноуральцев.

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