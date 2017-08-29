Челябинец спас несколько тысяч человек

Информация поступила в общественную организацию «Наш город — Челябинск».

Как сообщили в общественной организации, весной «Наш город» активно работала в учебных заведениях, освещая деятельность добровольных народных дружин, совместно с администрацией города Челябинска. За три месяца было проведено несколько десятков семинаров о законе и тренингов по самообороне.

«Мы рассказывали молодому поколению о том, что такое закон и порядок, как самим не оступиться и как помогать правоохранительным органам. И, несмотря на то, что было видно, как ребята загорелись идеей, руководство “Нашего города” даже не думало, что кто-то из ребят на каникулах не отдыхает, а думает о борьбе с преступниками», — добавили в общественной организации.

Один из студентов позвонил общественникам и рассказал о своих подозрениях в отношении соседа. «Мы связались с оперативниками из МВД по Челябинской области. В полиции экстренно отработали информацию. И она оказалась достоверной. В результате сигнала на территории Копейска были задержаны трое парней, распространяющих закладки в Челябинске», — сообщили общественники.