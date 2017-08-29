Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: украинские моряки рассмешили Интернет своей новой формой
5 вещей, которые бесят гинекологов в пациентках
Ксению Собчак возмутило сделанное тайком видео ее сына
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
От «Катрины» до «Харви»: выучили ли в США уроки 2005 года?Хьюстон, жители которого оказались в ловушке из-за быстро прибывающей воды, напоминает об августе 2005 года, когда ураган «Катрина» обрушился на США
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
"Смотреть противно": пользователи о снятом Королёвой клипе
Роза Сябитова выложила неоднозначное фото – СМИ
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Располневшая до 120 кг Мэрайя Кэри разделась для глянца – СМИ
"Это смешно": эксперт про опасность армии Украины
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
10Землетрясение на юго-западе Китая
13:33 (мск), источник: Tengrinews

Целая семья попала в ДТП в Жамбылской области

Крупное ДТП произошло в Жамбылской области на трассе Алматы — Екатеринбург, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на ДВД.

Источник: Tengrinews

«28 августа в 17.30 на 440-м километре трассы Алматы — Екатеринбург, возле поселка Мын-Арал, 21-летний водитель авто марки “Газель”, являющийся жителем ЮКО, не справившись с рулевым управлением, совершил лобовое столкновение с автомашиной марки “Фольксваген Венто” под управлением 47-летнего жителя Караганды», — рассказали в полиции.

Читайте также
Инкассаторская машина перевернулась в Алматы

В результате ДТП в центральную больницу Приозерска госпитализированы два водителя, а также два пассажира авто марки «Фольксваген Венто».

«К нам поступила целая семья: муж, жена и двое детей. Старшей 22 года, она студентка, второй девочке десять лет. Их состояние оценивается как тяжелое. Они поступили к нам вчера после аварии с различными травмами: тяжелыми переломами, вывихами и ушибами. Находились в реанимации. Вот сейчас буквально их по линии санавиации на двух самолетах транспортируют в Караганду, в центр травматологии и ортопедии имени профессора Макажанова, для дальнейшего оперативного лечения», — сообщил травматолог центральной городской больницы Приозерска Айбек Асылтаев.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 345 — «Нарушение правил дорожного движения». Автомашины водворены на спецстоянку. Назначен ряд экспертиз. Ведется досудебное расследование.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
6 к 1: эксперты считают, что тенге идет к новому паритету с рублем
В Госдуму внесли законопроект о переносе начала учебного года
Путин проведет урок целеполагания
СМИ: генерал, чье имя фигурирует в деле Улюкаева, уходит из ФСБ
В Москве задержали подозреваемого в нападении на блогера Думкина
Генпрокуратура указала Росгидромету на неточные прогнозы погоды
Forbes составил список богатейших женщин России
Обвиняемый в убийстве девяти дачников отказался давать показания
Спорт
Шарапова расплакалась на корте под овации трибун на US Open Мария в понедельник одержала победу над Халеп в стартовом для себя матче турнира
Авто
Как выглядит Ferrari, которую на 40 лет забыли в гараже (фото) Уникальный автомобиль, выпущенный полвека назад ограниченным тиражом, пустят с молотка за за 2 000 000 евро
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым СМИ удалось выяснить, насколько популярным среди зрителей стало ток-шоу с новым ведущим
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Леди
5 вопросов, которые бесят продавцов парфюмерии. Очень бесят Причины объясняет парфюмерный эксперт Любовь Берлянская.
Дети
Новорожденный сын Эдгарда Запашного попал в реанимацию Дрессировщик рассказал о состоянии малыша.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь