Целая семья попала в ДТП в Жамбылской области

«К нам поступила целая семья: муж, жена и двое детей. Старшей 22 года, она студентка, второй девочке десять лет. Их состояние оценивается как тяжелое. Они поступили к нам вчера после аварии с различными травмами: тяжелыми переломами, вывихами и ушибами. Находились в реанимации. Вот сейчас буквально их по линии санавиации на двух самолетах транспортируют в Караганду, в центр травматологии и ортопедии имени профессора Макажанова, для дальнейшего оперативного лечения», — сообщил травматолог центральной городской больницы Приозерска Айбек Асылтаев.