Целая семья попала в ДТП в Жамбылской области
Крупное ДТП произошло в Жамбылской области на трассе Алматы — Екатеринбург, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на ДВД.
Крупное ДТП произошло в Жамбылской области на трассе Алматы — Екатеринбург, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на ДВД.
«28 августа в 17.30 на 440-м километре трассы Алматы — Екатеринбург, возле поселка
В результате ДТП в центральную больницу Приозерска госпитализированы два водителя, а также два пассажира авто марки «Фольксваген Венто».
«К нам поступила целая семья: муж, жена и двое детей. Старшей 22 года, она студентка, второй девочке десять лет. Их состояние оценивается как тяжелое. Они поступили к нам вчера после аварии с различными травмами: тяжелыми переломами, вывихами и ушибами. Находились в реанимации. Вот сейчас буквально их по линии санавиации на двух самолетах транспортируют в Караганду, в центр травматологии и ортопедии имени профессора Макажанова, для дальнейшего оперативного лечения», — сообщил травматолог центральной городской больницы Приозерска Айбек Асылтаев.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 345 — «Нарушение правил дорожного движения». Автомашины водворены на спецстоянку. Назначен ряд экспертиз. Ведется досудебное расследование.