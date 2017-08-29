В Москве задержали подозреваемого в нападении на блогера Станислава Думкина

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«Его задержали, сейчас везут в Следственный комитет на допрос», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Макаров добровольно не явился в полицию и скрывается от следствия. В воскресенье СК призвал его самостоятельно явиться для дачи показаний.

Нападение на блогера Станислава Думкина произошло 13 августа в 00:53 в районе Пушкинской набережной. Неизвестные спровоцировали конфликт с молодым человеком, а затем ударили его по голове. Потерпевшего доставили в больницу, где он позже скончался, не приходя в сознание.

Нападение произошло на глазах у полутора десятков человек, однако никто из них не обратился к врачам скорой помощи и не рассказал о причинах инцидента.