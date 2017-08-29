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13:31 (мск), источник: РИА Новости

В Москве задержали подозреваемого в нападении на блогера Станислава Думкина

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Оперативники задержали сына актера «Интернов» Корнея Макарова, которого подозревают в избиении до смерти блогера в московском Парке Горького, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.

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«Его задержали, сейчас везут в Следственный комитет на допрос», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Макаров добровольно не явился в полицию и скрывается от следствия. В воскресенье СК призвал его самостоятельно явиться для дачи показаний.

Нападение на блогера Станислава Думкина произошло 13 августа в 00:53 в районе Пушкинской набережной. Неизвестные спровоцировали конфликт с молодым человеком, а затем ударили его по голове. Потерпевшего доставили в больницу, где он позже скончался, не приходя в сознание.

Нападение произошло на глазах у полутора десятков человек, однако никто из них не обратился к врачам скорой помощи и не рассказал о причинах инцидента.

Во время загрузки произошла ошибка.Блогер Станислав Думкин
Соцсети активно комментируют происшествие в парке Горького
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08:42 (мск)© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Любовь Севостьянова
Артисты, режиссеры, певцы раньше это была интеллигенция, сейчас воры, убийцы, сборище подонков.
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