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17:15 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове мужчину задержали за торговлю сильнодействующим веществом

В Советском районе Ростова-на-Дону по подозрению в торговле сильнодействующим веществом задержали 23-летнего парня.

Как сообщили в пресс-службе донского управления МВД, около дома на проспекте Коммунистическом злоумышленник продал клиенту несколько полимерных пакетов с таблетками. В этот момент его задержали правоохранители.

Изъятое вещество — трамадол массой около 15 граммов. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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