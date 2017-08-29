В Ростове мужчину задержали за торговлю сильнодействующим веществом
В Советском районе Ростова-на-Дону по подозрению в торговле сильнодействующим веществом задержали 23-летнего парня.
Как сообщили в пресс-службе донского управления МВД, около дома на проспекте Коммунистическом злоумышленник продал клиенту несколько полимерных пакетов с таблетками. В этот момент его задержали правоохранители.
Изъятое вещество — трамадол массой около 15 граммов. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.