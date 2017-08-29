Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Крым»: фильм Пиманова вызвал бурю негодования в западных СМИ
Определено самое неудачное время дня
Жириновский назвал три главные ошибки Путина
10 способов декорировать пустую стену
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
От «Катрины» до «Харви»: выучили ли в США уроки 2005 года?Хьюстон, жители которого оказались в ловушке из-за быстро прибывающей воды, напоминает об августе 2005 года, когда ураган «Катрина» обрушился на США
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
"Смотреть противно": пользователи о снятом Королёвой клипе
Сенатор об ответе РФ на присутствие США на Украине
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Располневшая до 120 кг Мэрайя Кэри разделась для глянца – СМИ
"Это смешно": эксперт про опасность армии Украины
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
10Землетрясение на юго-западе Китая
13:44 (мск), источник: Sputniknews.kz

Пожарная машина перевернулась в Алматы

Спешившие на вызов пожарные едва не погибли из-за лихача в Алматы.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 29 авг — Sputnik. Ехавшая на вызов пожарная машина перевернулась в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.

Читайте также
Целая семья попала в ДТП в Жамбылской области

ДТП произошло на пересечении улиц Рыскулова и Карпатская. Со слов водителя пожарной машины и очевидцев, пожарный расчет ехал на вызов, когда его подрезала неизвестная иномарка.

Водитель пожарной машины вывернул руль вправо, чтобы избежать столкновения, выехал на бордюр, снес дерево и перевернулся.

В ДТП обошлось без серьезных травм. Выяснением всех обстоятельств будет заниматься полиция Алматы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Бизнесмен оплатил многомиллионный долг Алматинского зоопарка
Влюбиться в Рахманинова: 'Астана балет' приглашает в мир иллюзии
В Госдуму внесли законопроект о переносе начала учебного года
Путин проведет урок целеполагания
СМИ: генерал, чье имя фигурирует в деле Улюкаева, уходит из ФСБ
В Москве задержали подозреваемого в нападении на блогера Думкина
Генпрокуратура указала Росгидромету на неточные прогнозы погоды
Forbes составил список богатейших женщин России
Обвиняемый в убийстве девяти дачников отказался давать показания
Спорт
Шарапова расплакалась на корте под овации трибун на US Open Мария в понедельник одержала победу над Халеп в стартовом для себя матче турнира
Авто
Как выглядит Ferrari, которую на 40 лет забыли в гараже (фото) Уникальный автомобиль, выпущенный полвека назад ограниченным тиражом, пустят с молотка за за 2 000 000 евро
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым СМИ удалось выяснить, насколько популярным среди зрителей стало ток-шоу с новым ведущим
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Леди
5 вопросов, которые бесят продавцов парфюмерии. Очень бесят Причины объясняет парфюмерный эксперт Любовь Берлянская.
Дети
Новорожденный сын Эдгарда Запашного попал в реанимацию Дрессировщик рассказал о состоянии малыша.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь