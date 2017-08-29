Пожарная машина перевернулась в Алматы
Спешившие на вызов пожарные едва не погибли
Спешившие на вызов пожарные едва не погибли
АСТАНА, 29 авг — Sputnik. Ехавшая на вызов пожарная машина перевернулась в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.
ДТП произошло на пересечении улиц Рыскулова и Карпатская. Со слов водителя пожарной машины и очевидцев, пожарный расчет ехал на вызов, когда его подрезала неизвестная иномарка.
Водитель пожарной машины вывернул руль вправо, чтобы избежать столкновения, выехал на бордюр, снес дерево и перевернулся.
В ДТП обошлось без серьезных травм. Выяснением всех обстоятельств будет заниматься полиция Алматы.