Дело о краже невьянских икон в Сочи вернули в прокуратуру

Н. Беспалова — бывший партнер фонда «Возрождение Невьянской иконописи и народных художественных промыслов». По данным следствия, в 2014 году во время Олимпиады в Сочи она присвоила деньги, вырученные от реализации икон (около 1,5 миллиона рублей), а также похитила три образа общей стоимостью более 460 тысяч рублей. Тем временем в суде смогли подтвердить факт хищения только одной иконы стоимостью 95 тысяч рублей.