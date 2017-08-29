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14:15 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Бердске бык крушил припаркованные автомобили

Инцидент произошел вечером 28 августа в микрорайоне «Раздольный» в Бердске, пишет издание «Бердск онлайн».

В Бердске бык крушил припаркованные автомобили вечером 28 августа, об этом сообщает издание «Бердск онлайн».

Один из жителей микрорайона заметил быка у автомобилей. «Муж выбежал на улицу, отогнал машину в сторону. Я напугалась: муж был в красной футболке — как бы бык на него не кинулся, животное ведь непредсказуемо», — рассказала Елена Урсул.

Через некоторое время животное подошло к другой машине, бык рогами сбил зеркало. «Тут кругом ходят ребятишки — маленькие, лет 5−6. Они начали в быка камнями кидаться. Стало страшно — вдруг подденет на рога? Я ребятишкам крикнула, чтобы ушли подальше», — добавила Елена Урсул.

Женщина позвонила в полицию, оттуда ее перенаправили в ЕДДС. Пока бердчанка пыталась позвать на помощь правоохранителей, ее супруг нашел пастуха, он увел быка обратно к стаду.

По словам местных жителей, это не первый случай нападения животного — в одном из садовых обществ в Бердске бык рогами пропорол крыло автомобиля.

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