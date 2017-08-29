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14:10 (мск), источник: АиФ Челябинск

Трамвай с пассажирами обстреляли в Челябинске

На стёклах вагона обнаружили повреждения.

Трамвай обстреляли во время движения по улице Челябинска, об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» сообщил читатель Иван.

По словам горожанина, инцидент произошёл на проспекте Победы 29 августа.

«Это было прямо на остановке “Российская” около часа дня с трамваем № 15. Мы ехали на трамвае того же маршрута, надолго остановились, а потом водитель связался с диспетчером и спросил, что случилось — ответили, что вагон впереди обстреляли», — рассказал челябинец.

В пресс-службе городского УМВД подтвердили факт происшествия.

«Сегодня в полицию обратились сотрудники трамвайного депо, которые обнаружили повреждения на стекле вагона. Проводится проверка», — уточнили в ведомстве.

Напомним, утром 29 августа движение трамваев в Ленинском районе Челябинска оказалось парализовано из-за столкновения вагона с вылетевшим на пути легковым автомобилем.

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