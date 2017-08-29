Трамвай с пассажирами обстреляли в Челябинске

Трамвай обстреляли во время движения по улице Челябинска, об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» сообщил читатель Иван.

«Это было прямо на остановке “Российская” около часа дня с трамваем № 15. Мы ехали на трамвае того же маршрута, надолго остановились, а потом водитель связался с диспетчером и спросил, что случилось — ответили, что вагон впереди обстреляли», — рассказал челябинец.