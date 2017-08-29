Убийц жены полицейского из Отрадного отправили в колонию на полсотни лет

Источник: Pro Город Самара

Во вторник, 29 августа, Приволжский окружной военный суд вынес приговор пятерым членам банды, которые обвинялись в нападении на начальника отдела полиции Отрадного Дмитрия Вашуркина и в убийстве его жены Екатерины.

Наибольший срок лишения свободы получил Виталий Яранкин, который наносил удары топором. Его приговорили к 24 годам лишения свободы: 5 лет в тюрьме и 19 лет в исправительной колонии. Также Яранкин должен будет выплатить 6 миллионов рублей в качестве возмещения морального ущерба Дмитрию Вашуркину и его теще. Даниилу Елтышеву назначили 13 лет строгого режима, а Эрнсту Яцуненко — 10 лет. Последний должен будет оплатить штраф в 50 тысяч рублей за кражу удостоверения сотрудника полиции. Андрей Пермяков, на чьем автомобиле скрылись преступники с места происшествия, отделался пятью годами общего режима. Также его лишили воинского звания сержанта. Кристина Чистякова, которая обвинялась в сокрытии улик, заплатит 50 тысяч рублей штрафа.