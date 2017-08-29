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15:48 (мск), источник: Pro Город Самара

Убийц жены полицейского из Отрадного отправили в колонию на полсотни лет

Также одного из подсудимых обязали выплатить супругу Екатерины Вашуркиной и ее матери 6 миллионов рублей.

Источник: Pro Город Самара

Во вторник, 29 августа, Приволжский окружной военный суд вынес приговор пятерым членам банды, которые обвинялись в нападении на начальника отдела полиции Отрадного Дмитрия Вашуркина и в убийстве его жены Екатерины.

Наибольший срок лишения свободы получил Виталий Яранкин, который наносил удары топором. Его приговорили к 24 годам лишения свободы: 5 лет в тюрьме и 19 лет в исправительной колонии. Также Яранкин должен будет выплатить 6 миллионов рублей в качестве возмещения морального ущерба Дмитрию Вашуркину и его теще. Даниилу Елтышеву назначили 13 лет строгого режима, а Эрнсту Яцуненко — 10 лет. Последний должен будет оплатить штраф в 50 тысяч рублей за кражу удостоверения сотрудника полиции. Андрей Пермяков, на чьем автомобиле скрылись преступники с места происшествия, отделался пятью годами общего режима. Также его лишили воинского звания сержанта. Кристина Чистякова, которая обвинялась в сокрытии улик, заплатит 50 тысяч рублей штрафа.

Напомним, нападение на полицейского и его супругу произошло в ночь на 11 декабря прошлого года в поселке Смышляевка. Злоумышленники били их руками и ногами, а также нанесли несколько ударов топором. Для Екатерины Вашуркиной они оказались смертельными. Сам Дмитрий получил тяжелые травмы, но смог вызвать скорую. Как впоследствии выяснилось, преступники похитили имущество и деньги потерпевших на общую сумму более 40 тысяч рублей, а также служебное удостоверение сотрудника полиции.

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