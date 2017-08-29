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15:16 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Полицейские устроили погоню за пьяным трактористом в Иркутской области

Мужчина привлечен к административной ответственности.

Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

Сотрудники полиции применили табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя трактора с сенокосилкой на автодороге в Аларском районе Иркутской области. Мужчина привлечен к административной ответственности и помещен в спецприемник. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Инцидент произошел на автодороге около поселка Ныгда Аларского района в 40 км от районного центра.

«Нарушитель попытался причинить технические повреждения служебной машине, используя прикрепленный к трактору агрегат для скоса травы. В сложившихся условиях заблокировать агротехнику не представлялось возможным, поэтому полицейские приняли решение применить оружие, произведя несколько выстрелов по колесам трактора», — говорится в сообщении.

После этого сотрудникам ДПС удалось задержать 39-летнего тракториста, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Транспорт направлен на штраф-площадку.

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