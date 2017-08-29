Полицейские устроили погоню за пьяным трактористом в Иркутской области
Мужчина привлечен к административной ответственности.
Мужчина привлечен к административной ответственности.
Сотрудники полиции применили табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя трактора с сенокосилкой на автодороге в Аларском районе Иркутской области. Мужчина привлечен к административной ответственности и помещен в спецприемник. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Инцидент произошел на автодороге около поселка Ныгда Аларского района в 40 км от районного центра.
«Нарушитель попытался причинить технические повреждения служебной машине, используя прикрепленный к трактору агрегат для скоса травы. В сложившихся условиях заблокировать агротехнику не представлялось возможным, поэтому полицейские приняли решение применить оружие, произведя несколько выстрелов по колесам трактора», — говорится в сообщении.
После этого сотрудникам ДПС удалось задержать 39-летнего тракториста, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
Транспорт направлен на