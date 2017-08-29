На Кубани бывший судебный пристав признан виновным в мошенничестве

Федор Зеликов работал судебным приставом в Центральном округе Краснодара. Пользуясь служебным положением, мужчина совершил мошенничество. По данным следствия, в отношении местного жителя было возбуждено исполнительное производство о невыплате алиментов. В связи с этим он обратился к приставу, чтобы тот помог ему снять ограничение на выезд за границу.

«Введя мужчину в заблуждение, Зеликов сообщил, что готов снять арест за 150 тысяч рублей, которые необходимо было передать через посредников — его коллегу и адвоката. Однако на тот момент каких-либо ограничений на выезд из страны не было. О поступившем предложении мужчина сообщил в правоохранительные органы», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В назначенное время мужчина принес нужную сумму и передал адвокату, через некоторое время юрист встретился с приставами и отдал им по 50 тысяч рублей. В этот момент все трое были задержаны.