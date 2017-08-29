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15:40 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На Кубани бывший судебный пристав признан виновным в мошенничестве

Его коллега и адвокат предстанут перед судом как посредники во взяточничестве.

Федор Зеликов работал судебным приставом в Центральном округе Краснодара. Пользуясь служебным положением, мужчина совершил мошенничество. По данным следствия, в отношении местного жителя было возбуждено исполнительное производство о невыплате алиментов. В связи с этим он обратился к приставу, чтобы тот помог ему снять ограничение на выезд за границу.

«Введя мужчину в заблуждение, Зеликов сообщил, что готов снять арест за 150 тысяч рублей, которые необходимо было передать через посредников — его коллегу и адвоката. Однако на тот момент каких-либо ограничений на выезд из страны не было. О поступившем предложении мужчина сообщил в правоохранительные органы», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В назначенное время мужчина принес нужную сумму и передал адвокату, через некоторое время юрист встретился с приставами и отдал им по 50 тысяч рублей. В этот момент все трое были задержаны.

Приговором суда Зеликову назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении бывшей адвоката и бывшей судебного пристава-исполнителя с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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