На Кубани бывший судебный пристав признан виновным в мошенничестве
Его коллега и адвокат предстанут перед судом как посредники во взяточничестве.
Его коллега и адвокат предстанут перед судом как посредники во взяточничестве.
Федор Зеликов работал судебным приставом в Центральном округе Краснодара. Пользуясь служебным положением, мужчина совершил мошенничество. По данным следствия, в отношении местного жителя было возбуждено исполнительное производство о невыплате алиментов. В связи с этим он обратился к приставу, чтобы тот помог ему снять ограничение на выезд за границу.
«Введя мужчину в заблуждение, Зеликов сообщил, что готов снять арест за 150 тысяч рублей, которые необходимо было передать через посредников — его коллегу и адвоката. Однако на тот момент
В назначенное время мужчина принес нужную сумму и передал адвокату, через некоторое время юрист встретился с приставами и отдал им по 50 тысяч рублей. В этот момент все трое были задержаны.
Приговором суда Зеликову назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении бывшей адвоката и бывшей судебного