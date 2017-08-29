Экс-министра здравоохранения Тесленко выпустят на свободу по УДО
Суд удовлетворил ходатайство чиновника, осуждённого за взятки.
Суд удовлетворил ходатайство чиновника, осуждённого за взятки.
Суд в Металлургическом районе Челябинска удовлетворил ходатайство осуждённого за крупную взятку
При принятии решения суд учёл состояние здоровья бывшего чиновника, его положительные характеристики и отбытие необходимой части наказания.
Напомним, Виталия Тесленко в сентябре 2014 года приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 100 миллионов рублей. Бывший глава регионального минздрава признался в получении взятки на сумму 70 миллионов рублей за содействие в заключении контрактов на поставку оборудования для больниц.