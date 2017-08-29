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14:47 (мск), источник: АиФ Челябинск

Экс-министра здравоохранения Тесленко выпустят на свободу по УДО

Суд удовлетворил ходатайство чиновника, осуждённого за взятки.

Суд в Металлургическом районе Челябинска удовлетворил ходатайство осуждённого за крупную взятку экс-министра здравоохранения Виталия Тесленко об условно-досрочном освобождении, сообщила консультант суда Наталья Белозер.

При принятии решения суд учёл состояние здоровья бывшего чиновника, его положительные характеристики и отбытие необходимой части наказания.

Напомним, Виталия Тесленко в сентябре 2014 года приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 100 миллионов рублей. Бывший глава регионального минздрава признался в получении взятки на сумму 70 миллионов рублей за содействие в заключении контрактов на поставку оборудования для больниц.

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