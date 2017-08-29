От укусов ос в Москве пострадали 19 воспитанников детсада

Источник: AFP 2017

Нападение насекомых произошло, когда дети были на прогулке. Пострадали также двое воспитателей.

После осмотра врачей и оказания первой помощи детсадовцев передали родителям. Устанавливается, откуда именно на территории дошкольного учреждения взялись осы.

28 августа две воспитанницы детсада в Самаре попали в больницу с признаками отравления. Одну из них поместили в реанимацию. По факту произошедшего организовали доследственную проверку.