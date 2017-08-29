Житель Кемеровской области пропал в Черемховском районе Приангарья

Полицейский разыскивают 49-летнего жителя Кемеровской области, без вести пропавшего в Черемховском районе Приангарья. Известно, что Виталий Антропов 25 августа приехал в поселок Михайловка в гости к брату. Днем 27 августа мужчина выехал домой в город Березовский Кемеровской области на автомобиле марки MAZD CX-5 (госномер «С 467АС» 142 регион). После этого Виталий Антропов на связь не выходил. До настоящего времени его местонахождение не установлено. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.