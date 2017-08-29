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16:56 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Житель Кемеровской области пропал в Черемховском районе Приангарья

Мужчина выехал из поселка Михайловка и перестал выходить на связь.

Полицейский разыскивают 49-летнего жителя Кемеровской области, без вести пропавшего в Черемховском районе Приангарья. Известно, что Виталий Антропов 25 августа приехал в поселок Михайловка в гости к брату. Днем 27 августа мужчина выехал домой в город Березовский Кемеровской области на автомобиле марки MAZD CX-5 (госномер «С 467АС» 142 регион). После этого Виталий Антропов на связь не выходил. До настоящего времени его местонахождение не установлено. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

«Приметы пропавшего: на вид 50−55 лет, среднего телосложения. Был одет в летнюю синюю рубашку в клеточку, прямые черные брюки, открытые коричневые тапочки. Особые приметы: хромает на правую ногу», — сообщили в пресс-службе.

Граждан, что-либо знающих о месте нахождения Антропова Виталия Николаевича, просьба сообщить по телефонам: 8 (39546) 5−24−10 или 02, с мобильного 102.

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